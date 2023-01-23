『Barbie and Chelsea The Lost Birthday Doll and Accessories 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 15時 35分に出品され03月17日 15時 35分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
海外輸入品（並行輸入品）です。稀に輸送、通関検品の際に外箱に傷、凹みなどある場合がございますが新品ですのでご安心ください。通常10日〜2週間の納期をいただいておりますが、商品により3週間〜1か月いただく場合がございます。承認メールで予定納期を連絡いたしますのでご確認をお願いいたします。注意：ご購入後のキャンセルは国際送料、国内送料、返品手数料など多額のお客様負担になりますので、ご注意ください。
御模道 1/12スケール 青龍少女の戦士 素体+機甲 プラモデル フルセット A.T.K.GIRL シリーズ ABS 160mm 並行輸入品
¥ 8400
Barbie Fashionistas Doll with Long Brunette Pigtails Wearing Orange T-Shirt， Shimmery Blue Skirt， Yellow Kicks ＆ Bracelet， Toy for Kids 3 to 8 Years
¥ 8400
特別価格デニムドレス、FXL48バービーファッショニスタ人形並行輸入
¥ 8400
特別価格Barbie - Winter Evening Barbie - Doll (1998) [Special Edition]好評販売中
¥ 8400
バービートラベルドール＆アクセサリー（並行輸入品）
¥ 8400
Barbie Pool Party Doll and Playset（並行輸入品）
¥ 8400
Ken Fashionistas Doll with Long Blonde Hair
¥ 8400
バービー(Barbie) バービーカールヘア かんたんヘアアレンジ (着せ替え人形)(ドール、アクセサリーセット)(3歳~)GBK24
¥ 8400
特別価格Barbie Doll Career Nurse Standard並行輸入
¥ 8400
バービー キャリア ポップスター人形
¥ 8400
バービーBarbie Fashionistas Doll 32 Dolled Up Denim Curvy DPX68 品
¥ 8400
Barbie Graduation Doll - Class of 96 - Special Edition
¥ 8400
特別価格バービー キャンプファン ニッキ人形並行輸入
¥ 8400
特別価格Holiday Barbie 2017 Doll in Snowflake Dress好評販売中
¥ 8400
バービー人形 赤髪 イエローとパープルのハートプリントドレスとプラットフォームスニーカーを着る 3~7歳 モデル:GHW48並行輸入品
¥ 8400
特別価格Harry Potter und Die Kammer des Schreckens Ginny Weasley Puppe好評販売中
¥ 8400
【送料無料】車 人形 装飾 オーナメント 森の動物 クリエイティブ 樹脂 置物 ミニチュアオーナメント かわいい人形 クリエイティブなギフト シミュレ 並行輸入
¥ 8400
特別価格Special Edition Spring Tea Party Barbie， Blonde， Avon Exclusive好評販売中
¥ 8400
落札価格8400円
381 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！