『ふるさと納税 木の色紙スタンド 高さ 150mm (15cm)【広葉樹・着色オイル仕上げ】木製 書道 絵画 サイン 記念品 プレゼント ギフト 和室 床の間 .. 岐阜県下呂市【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 08分に出品され03月18日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

材質：クリ・ニレなどの広葉樹（樹種はおまかせ）

仕上げ：着色オイル

サイズ：70×48×高さ150ミリ ２個

デザイン：大鹿野工房オリジナル

納期：２週間?１ヶ月



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タイプ：【常温】