『ふるさと納税 木の色紙スタンド 高さ 150mm (15cm)【広葉樹・着色オイル仕上げ】木製 書道 絵画 サイン 記念品 プレゼント ギフト 和室 床の間 .. 岐阜県下呂市【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 08分に出品され03月18日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
材質：クリ・ニレなどの広葉樹（樹種はおまかせ）
仕上げ：着色オイル
サイズ：70×48×高さ150ミリ ２個
デザイン：大鹿野工房オリジナル
納期：２週間?１ヶ月
配送について
ご寄附後（ご入金確認後）30日以内に発送（年末年始は除く）
※お申込み状況によっては30日以上かかる場合もございます。
「レターパックプラス」で発送します。
配達日時の指定はできませんが、対面でのお届けとなります。
ご不在による持戻りの場合、お荷物の保管期間は約１週間で、その後こちらに返送されてしまいます。
長期ご不在の予定がある場合は、予め備考欄にてお知らせください。
タイプ：【常温】
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落札価格8400円
298 入札履歴
終了
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