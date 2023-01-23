『母子手帳ケース マルチケース パスポート 通帳 ケース おしゃれ 人気 母子手帳入れ カードポケット ポーチ 多機能 バッグ 本革 レザー ギフト プレゼント 贈り物【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 05時 10分に出品され03月29日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品について】

全サイズの母子手帳が入る本革ケース

ギフトBOX＆メッセージカード付き



サイズ

縦約23.2cm×横約17.3cm×厚さ約2cm

(ほぼ全ての母子手帳を入れることができます)



※母子手帳のサイズは自治体によって異なります。ご購入の前にサイズをご確認ください



素材

外側：本革

内側：ナイロン



【商品キーワード】

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