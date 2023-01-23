『母子手帳ケース マルチケース パスポート 通帳 ケース おしゃれ 人気 母子手帳入れ カードポケット ポーチ 多機能 バッグ 本革 レザー ギフト プレゼント 贈り物【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 05時 10分に出品され03月29日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品について】
全サイズの母子手帳が入る本革ケース
ギフトBOX＆メッセージカード付き
サイズ
縦約23.2cm×横約17.3cm×厚さ約2cm
(ほぼ全ての母子手帳を入れることができます)
※母子手帳のサイズは自治体によって異なります。ご購入の前にサイズをご確認ください
素材
外側：本革
内側：ナイロン
【商品キーワード】
オリジナル ブランド 人気 おしゃれ 母子手帳ケース 母子手帳カバー 母子手帳入れ 親子手帳ケース 高級感 多機能バッグ パスポートケース トラベルケース クラッチバッグ 本革 レザー イタリアンレザー ストラップ ギフト プレゼント 出産祝い 贈り物 お祝い ギフトボックス メッセージカード
ベッタ (Betta) 革製 母子手帳ケース ビーママ ブロンズ
¥ 8327
MOONSTER? 詰め替え可能レザージャーナルラインノート - エンボス加工の生命の樹 ハンドメイド本革ノート 男女兼用 ペンホルダー付き - プレ
¥ 8316
ジェラート ピケ 旭山動物園横型母子手帳ケース PWGG202673 BLU
¥ 8309
ジェラート ピケ CAT母子手帳ケースL PWGG212789 レディース GRY
¥ 8307
f.you シェニール織 色鮮やか 日本製 贅沢 お薬手帳 母子手帳 銀行通帳 通院 ケース カバー ポーチ 大容量 カード20枚収納 バラ
¥ 8306
マルチポーチ 牛革 本革 スマホ入れ パスポート お薬手帳 母子手帳 オールインワン収納 ROMANO(ロマノ) 5306 (ピンク)
¥ 8304
マルチポーチ 牛革 本革 スマホ入れ パスポート お薬手帳 母子手帳 オールインワン収納 ROMANO(ロマノ) 5306 (イエロー)
¥ 8304
マルチポーチ 牛革 本革 スマホ入れ パスポート お薬手帳 母子手帳 オールインワン収納 ROMANO(ロマノ) 5306 (ブラック)
¥ 8304
マルチポーチ 牛革 本革 スマホ入れ パスポート お薬手帳 母子手帳 オールインワン収納 ROMANO(ロマノ) 5306 (ブルー)
¥ 8304
(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 親子手帳 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース 抗菌 L字ファスナー 出産祝い (ミッ
¥ 8302
ミキハウス マザーダイアリーケース 40-8283-454 大人用 LL アイボリ
¥ 8297
[f.you] 牛革 クロコダイル型押 お薬手帳 母子手帳 銀行通帳 通院 パスポート ケース カバー ポーチ カード収納 多機能 日本製 (ターコイズ)
¥ 8276
[f.you] 牛革 クロコダイル型押 お薬手帳 母子手帳 銀行通帳 通院 パスポート ケース カバー ポーチ カード収納 多機能 日本製 (ブラック)
¥ 8276
[f.you] 牛革 クロコダイル型押 お薬手帳 母子手帳 銀行通帳 通院 パスポート ケース カバー ポーチ カード収納 多機能 日本製 (ワイン)
¥ 8276
牛革お薬手帳ケース カバー 保険証入れ 診察券入れ 母子手帳ケース 乳児医療証 後期高齢者証 (オレンジ)
¥ 8251
UZBL 11-11.6インチ EVA ノートパソコンケース キャリーハンドルとストラップ付き Chromebook、ウルトラブック、ノートブック用
¥ 8246
ジェラート ピケ 旭山動物園横型母子手帳ケース PWGG202673 BLU
¥ 8240
Ehako (エハコ）母子手帳ケースセビリアピンク（ビニールコーティング） M
¥ 8236
落札価格8400円
42 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！