『レゴ leg0 NINJAGO Epic Battle Set Jay vs. Serpentine 71732 Building Kit; Ninja【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 05時 40分に出品され05月01日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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