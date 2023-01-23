『ふるさと納税 ＜京都産竹使用＞竹のバランストンボ2匹ver(中)リラックスインテリア! 019-10 京都府木津川市【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 07時 09分に出品され04月11日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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内容量・サイズ/加工地

竹のバランストンボ(中:縦横約15cm)2匹(土台込み)







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タイプ：【常温】