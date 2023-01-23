『アガツマ ミュークルドリーミー おしゃべりしようみゃ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 01時 14分に出品され03月17日 01時 14分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アガツマ ミュークルドリーミー おしゃべりしようみゃ



【商品説明】

・(C)2017，2020 SANRIO CO.，LTD.TOKYO，JAPAN(L) MP，TX

・単4×3(別売)

・部門名:ガールズ



【サイズ】

高さ : 18.20 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。