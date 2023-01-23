『あすつく12時まで ☆送料・手数料無料☆ 大腸に主に生息するロンガム菌 BB536を高濃度配合 ドラッグピュア 機能性乳酸菌1200億カプセル 30カプセル×1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 18時 38分に出品され04月30日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 大腸生息のBB536菌を高濃度でカプセル化しました。





広告文責：株式会社ドラッグピュア

神戸市北区鈴蘭台北町1丁目1-11-103

0120-093-849

製造販売：株式会社ドラッグピュア

区分：健康食品・日本製 商品カテゴリ こうべ漢方研究所 健康食品 ダイエット、健康 サプリメント その他サプリメント

商品コード 2101909000349-1