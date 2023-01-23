『キクイモ生活(顆粒タイプ)225ｇ（2.5ｇ×90包）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 23時 36分に出品され04月13日 23時 36分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キクイモ生活(顆粒タイプ)は、溶けやすい顆粒タイプで、そのままでもお飲みいただけます。お料理やお菓子作りもご利用いただけます。 菊芋 糖 バナバ イヌリン 食物繊維 ダイエット