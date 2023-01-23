遠近両用メガネ 老眼鏡 度つき 度入り シニアグラス GLASSHOUSE2310-4 東海光学 ルティーナ付き 累進レンズセッ ト 中近 近用ワイド【新年の贈り物】

商品情報

フレーム詳細

フレーム幅 145mm

仕 様 メタル/弾性樹脂

レンズ横幅 55mm

レンズ縦幅 32mm

鼻 幅 16mm

テンプル長 140mm



東海光学

屈折率1.60/1.67/1.76

PGCコート（撥水）1.76のみSPSコート

内面累進非球面(IS/レアルネオ/ラルゴG)

両面累進非球面(セレノネオW/レアルネオW/ラルゴW)

UVカット 有り

ルティーナ有り

製作範囲は画像にてご確認ください。

レンズセットは、10日前後掛かりますのでご注意ください。



スライス加工：薄型カット加工(＋度数のみ)



遠近両用

累進長13/11



中近

累進帯長21/23

注：車の運転等は不可となります



近用ワイド

＊近用度数をご入力ください

マイナス加入度数-1.00・-1.50の2タイプ





メガネレンズの特性上揺れ、歪みが生じます。

足元にご注意くださいませ。



【キャンセルに関しまして】

オーダー製作となりますのでご注文承諾メール到着後のキャンセル

できません。