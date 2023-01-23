『遠近両用メガネ 老眼鏡 度つき 度入り シニアグラス GLASSHOUSE2310-4 東海光学 ルティーナ付き 累進レンズセッ ト 中近 近用ワイド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 16時 31分に出品され03月09日 16時 31分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フレーム詳細
フレーム幅 145mm
仕 様 メタル/弾性樹脂
レンズ横幅 55mm
レンズ縦幅 32mm
鼻 幅 16mm
テンプル長 140mm
東海光学
屈折率1.60/1.67/1.76
PGCコート（撥水）1.76のみSPSコート
内面累進非球面(IS/レアルネオ/ラルゴG)
両面累進非球面(セレノネオW/レアルネオW/ラルゴW)
UVカット 有り
ルティーナ有り
製作範囲は画像にてご確認ください。
レンズセットは、10日前後掛かりますのでご注意ください。
スライス加工：薄型カット加工(＋度数のみ)
遠近両用
累進長13/11
中近
累進帯長21/23
注：車の運転等は不可となります
近用ワイド
＊近用度数をご入力ください
マイナス加入度数-1.00・-1.50の2タイプ
メガネレンズの特性上揺れ、歪みが生じます。
足元にご注意くださいませ。
【キャンセルに関しまして】
オーダー製作となりますのでご注文承諾メール到着後のキャンセル
できません。
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落札価格8400円
332 入札履歴
終了
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