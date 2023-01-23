『老眼鏡 ポリス POLICE リーディンググラス シニアグラス おしゃれ メガネ めがね VPLB26J 54 国内正規品 プレゼント ギフト ラッピング無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 22時 04分に出品され03月15日 22時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

POLICE（ポリス）

【品目】

老眼鏡

【型番】

VPLB26J 全3カラー 54サイズ

【フィッティング】

アジアンフィット

【シェイプ】

ウェリントン

【カラー】

01KV

フレーム：ブラック（艶あり）

02BV

フレーム：ダーク ハバナ（艶あり）

03LV

フレーム：クリア ダーク ネイビー（艶あり）

【素材】

フレーム：プラスチック

【サイズ】

［A］レンズ幅：54mm

［B］レンズ縦：38mm

［C］ブリッジ幅：16mm

［D］フレーム幅：140mm

［E］テンプル長：142mm

【仕様・機能】

重量：約24g（ダミーレンズを含む）

【付属品】

純正ケース

純正レンズクロス









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