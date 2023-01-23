『メガネ 眼鏡 レンズ交換 Nikonエシロール製 UVカット400 極薄型遠近両用レンズ1.74 2枚1組【汚れ防止/反射防止コート】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 03時 33分に出品され04月02日 03時 33分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※当方からのご注文内容確認メール送信後での、レンズ種や度数、レンズカラーの変更・キャンセルは承りかねます。ご注意くださいませ。



遠近両用レンズ 屈折率1.74【汚れ防止（撥水）/反射防止コート】



眼鏡の掛け換えをせずに、遠方から中間、手元まで1本の眼鏡で見ることのできる、境目のない遠近両用レンズです。汚れ防止（撥水）/反射防止コーティングがされております。

やドライブ、読書など、幅広い用途でご利用頂けます。

※特注レンズ・カラーレンズは最大9営業日お時間を頂戴することがございます。詳細は当店からのご注文内容確認メールをご確認ください。