『老眼鏡 ポリス リーディンググラス シニアグラス おしゃれ メガネ めがね アジアンフィット 国内正規品 POLICE VPLL91J 50 ウェリントン型 メンズ レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 20時 03分に出品され03月29日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ブランド POLICE（ポリス） 品目 老眼鏡 型番 VPLL91J 50サイズ フィッティング アジアンフィット（ジャパンフィット）

※調整可能ノーズパッド（クリングス） シェイプ ウェリントン カラー 0793

リム：ハバナ/クリアグレー （艶あり）

テンプル：ハバナ/クリアグレー （艶あり）

アイコン/ロゴ：シルバー （艶あり）

07NS

リム：ネイビー （艶あり）

テンプル：ネイビー（艶あり）

アイコン/ロゴ：シルバー （艶あり） 素材 フレーム：アセテート サイズ ［A］レンズ幅：50mm

［B］レンズ縦：39mm

［C］ブリッジ幅：21mm

［D］フレーム幅：138mm

［E］テンプル長：145mm 仕様・機能 重量：約27g（ダミーレンズを含む） 付属品 純正ケース

純正レンズクロス 備考 -













商品カテゴリ with Glasses by 眼鏡達人 新着商品 ダイエット、健康 メガネ、老眼鏡 老眼鏡、シニアグラス

JANコード/ISBNコード 190605480106

商品コード PLCE01-S0161