『老眼鏡 ポリス リーディンググラス シニアグラス おしゃれ メガネ めがね アジアンフィット 国内正規品 POLICE VPLL91J 50 ウェリントン型 メンズ レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 20時 03分に出品され03月29日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|ブランド
|POLICE（ポリス）
|品目
|老眼鏡
|型番
|VPLL91J 50サイズ
|フィッティング
|アジアンフィット（ジャパンフィット）
※調整可能ノーズパッド（クリングス）
|シェイプ
|ウェリントン
|カラー
|0793
リム：ハバナ/クリアグレー （艶あり）
テンプル：ハバナ/クリアグレー （艶あり）
アイコン/ロゴ：シルバー （艶あり）
07NS
リム：ネイビー （艶あり）
テンプル：ネイビー（艶あり）
アイコン/ロゴ：シルバー （艶あり）
|素材
|フレーム：アセテート
|サイズ
|仕様・機能
|重量：約27g（ダミーレンズを含む）
|付属品
|純正ケース
純正レンズクロス
|備考
|-
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
190605480106
商品コード
PLCE01-S0161
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落札価格8400円
843 入札履歴
終了
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