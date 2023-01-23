『バリカン ヘアーカッター PHILIPS HC5690/17【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 14時 01分に出品され03月27日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
通常モードに加え、子どもにやさしい音量のキッズモード付き。本体水洗いが可能なため、刃や本体に絡みついた髪も容易に取り除くことができます。リチウムイオン電池を採用し、1時間の急速充電で約90分間の使用が可能。豊富なアタッチメント。
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落札価格8400円
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終了
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