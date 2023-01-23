『MANMAOHE 2Pcs Plastic Embroidery Hoops Adjustable Cross Stitch Hoops Embroidery Circle Embroidery Hoops Frame for Art and Crafts Handy Sewing 並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 19時 48分に出品され03月26日 19時 48分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8400円
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終了
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