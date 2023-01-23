ザ・ノースフェイス(THE NORTH FACE) ジャケット マウンテンバーサマイクロジャケット メンズ (23ss) ブラック NL22304-K【新年の贈り物】

商品説明

【特徴】

軽量で優れた保温性を持つマイクロフリースを採用したジャケット。

リサイクルフリース素材を使用した、環境問題に配慮した商品です。

パックのショルダーハーネスが当たる肩部分は、耐摩耗性に優れたナイロン生地を使用。静電気の発生を抑える静電ケア設計。

森林限界を超える登山シーンから肌寒い季節のキャンプまで、シーンを問わず幅広く活用できる中間保温着です。



【カラー】

ブラック



【素材】

Versa Micro 100 ECO（ポリエステル100％）＜肩部分＞NORTHTECH Cloth ECO（ナイロン100％）

【機能】

リサイクルフリース素材を使用／肩部分布帛補強／ファスナーサイドポケット

【原産国】

中国



【備考】

※こちらは店頭でも販売している商品で、在庫確保された商品ではない為、在庫切れでお届けが遅れたり販売ができない場合がございます。予めご了承ください。





メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています

