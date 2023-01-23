『ふるさと納税 帯広市 雪蔵甘熟メークイン二冬越 3kg箱入り(M〜Lサイズ混)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 05時 44分に出品され04月16日 05時 44分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・配送種別：冷蔵便

・提供元：とかち井上農場



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