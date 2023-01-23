『ふるさと納税 長崎県 佐世保市 B106 長崎和牛 ロース バラ すき焼き しゃぶしゃぶ用 （450g） のし 包装 贈答 お中元 お歳暮 ギフト 牛肉 和牛 霜降り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 41分に出品され03月27日 10時 41分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
長崎和牛(A3等級以上)ロース・バラすき焼きしゃぶしゃぶ用(450g)
消費期限
製造日含む5日
発送期日
出荷時期:通期
決済から20日以内で発送
配達日指定：不可
※「のし」については、「無地のし」「お中元のし」「お歳暮のし」のみ対応可能です。その他の文言の名入れは対応できませんのでご了承ください。
配送
冷蔵 包装 のし 時間指定 別送
申込期日
申込時期:通期
事業者
肉の山頭 電話 0956-46-1778
申込条件
何度も申し込み可
ふるさと納税 宮崎市 【2024年2月より順次発送】宮崎牛 A4〜A5 カルビ 焼肉・バーベキュー用 500g(宮崎市)
¥ 8400
ふるさと納税 新見市 (有)哲多和牛牧場 牧場直送便 A5 千屋牛 モモ肩焼肉用(約300g)
¥ 8400
ふるさと納税 和水町 熊本県産 GI認証取得 くまもとあか牛 切り落とし 合計1kg 【和水町】
¥ 8400
ふるさと納税 黒毛和牛 切り落とし１ｋｇ Ａ４〜Ａ５ランク使用 熊本県苓北町
¥ 8400
ふるさと納税 【訳あり】特製塩だれ！ 厚切り 牛タン 600g 【 肉 牛肉 牛たん ぎゅうたん 塩ダレ たん タン 厚切り 味付き 焼くだけ 簡単調理 BB.. 宮崎県川南町
¥ 8400
ふるさと納税 佐賀県 玄海町 佐賀牛ロース薄切り 500g
¥ 8400
ふるさと納税 佐賀県 小城市 佐賀牛A5しゃぶしゃぶすき焼き用厳選部位400g スライス
¥ 8400
ふるさと納税 岐阜県 養老町 飛騨牛 ロースまたは肩ロース 360g すき焼きしゃぶしゃぶ用 [No.5215-0016]
¥ 8400
ふるさと納税 くまもと あか牛 モモ ステーキ 400g 霜降り 和牛 牛肉 もも肉 熊本県菊池市
¥ 8400
ふるさと納税 訳あり！博多醤油もつ鍋 10人前セット [a0435] 株式会社Meat Plus ※配送不可：離島【返礼品】添田町 ふるさと納税 福岡県添田町
¥ 8400
ふるさと納税 静岡県 沼津市 こだわり 牛ハラミ肉 タレ漬け 1.6kg (400g × 4) 大容量 大満足 焼肉
¥ 8400
ふるさと納税 泉佐野市 焼肉屋が作る 国産 甘辛 牛すじ煮込み(220g×6個) 010B1299
¥ 8400
ふるさと納税 茨城県 牛久市 【常陸牛】すき焼き しゃぶしゃぶ用 (霜降) 400g ( 茨城県共通返礼品 ) 国産 お肉 肉 すきやき A4ランク A5ランク ブランド牛
¥ 8400
ふるさと納税 茨城県 牛久市 【常陸牛】切り落とし 1kg ( 茨城県共通返礼品 ) 国産 切落し 焼肉 焼き肉 バーベキュー BBQ お肉 A4ランク A5ランク ブランド…
¥ 8400
ふるさと納税 宮崎牛小間切れ800g_12-I602_(都城市) 宮崎牛 小間切れ 800g 宮崎県都城市
¥ 8400
ふるさと納税 宮城県 角田市 【馬場牛】宮城県産黒毛和牛 切り落とし 1kg(500g×2) 【A5／BMS10以上】
¥ 8400
ふるさと納税 【淡路ビーフ】角切りカレー・シチュー肉600g 兵庫県淡路市
¥ 8400
ふるさと納税 【2024年1月発送】黒毛和牛 切り落とし 約1.6kg 和牛 牛肉 カレー しゃぶしゃぶ 牛丼 熊本県菊池市
¥ 8400
落札価格8400円
337 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！