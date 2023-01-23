『ふるさと納税 長崎県 佐世保市 B106 長崎和牛 ロース バラ すき焼き しゃぶしゃぶ用 （450g） のし 包装 贈答 お中元 お歳暮 ギフト 牛肉 和牛 霜降り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 41分に出品され03月27日 10時 41分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

長崎和牛(A3等級以上)ロース・バラすき焼きしゃぶしゃぶ用(450g)



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申込時期:通期



事業者

肉の山頭 電話 0956-46-1778



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