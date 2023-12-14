『ふるさと納税 那須塩原市 旨 激辛 チョリソー 500g×3パック(1.5kg)【那須工場製造】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 36分に出品され03月08日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：冷凍便
・提供元：ローマイヤ株式会社
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2023-12-14より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：離島
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2週間程度
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落札価格8400円
204 入札履歴
終了
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