『ふるさと納税 那須塩原市 旨 激辛 チョリソー 500g×3パック(1.5kg)【那須工場製造】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 36分に出品され03月08日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 お礼品詳細

・配送種別：冷凍便

・提供元：ローマイヤ株式会社



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023-12-14より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：離島

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2週間程度