『ふるさと納税 青森県 青森市 りんご 「葉取らずふじ」 (蜜入判定) 約5kg (14〜20個) _A22【1111238】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 43分に出品され03月24日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
内容量／原産地
りんご「葉取らずふじ」 約5kg(14〜20個)(蜜入判定)
原産地:青森県
消費期限
消費期限
出荷日+9日
発送期日
2023-11-20〜2024-02-01 ※離島にはお届けできません。
配送
常温 別送
申込期日
2023-06-01〜2024-01-13
事業者
鹿内農園
申込条件
何度も申し込み可
ふるさと納税 山形県 令和5年産「サンふじ」ご家庭用(訳あり) 約10kg箱入
¥ 8400
ふるさと納税 【希少赤い果肉！数量限定】なかののきらめき 家庭用 ５ｋｇ 長野県中野市
¥ 8400
ふるさと納税 【先行予約】りんご ふじ 約5kg (18〜20玉) 数量限定 [長坂りんご園 山梨県 韮崎市 20742158]果物 果実 フルーツ 山梨 リンゴ 林檎.. 山梨県韮崎市
¥ 8400
ふるさと納税 りんご 「葉取らずふじ」 (蜜入判定) 約5kg (14〜20個) _A22【配送不可地域：離島】【1111238】 青森県青森市
¥ 8400
ふるさと納税 《有機肥料栽培》りんご「サンふじ」秀品 5kg（24玉）ご自宅用 小玉サイズ【2023年12月上旬頃〜下旬頃発送予定】 012-B-HK008 山形県寒河江市
¥ 8400
プレミアム 冬恋はるかりんご通信販売 岩手県お歳暮りんご糖度16度以上を販売取寄。約7玉〜約9玉
¥ 8400
ふるさと納税 青森市 りんご 「サンふじ紅虎」 贈答用 約5kg
¥ 8400
ふるさと納税 長野県 豊丘村 J-2 梨 二十世紀【8〜16玉】
¥ 8400
ふるさと納税 横手市 秋田県産 ご家庭用 サンふじりんご 約10kg(40玉〜48玉前後)
¥ 8400
ふるさと納税 3月 訳あり 家庭用サンふじ約10kg 【大江町産・山形りんご・大地農産】 山形県大江町
¥ 8400
ふるさと納税 2月 訳あり 家庭用サンふじ約10kg 【大江町産・山形りんご・大地農産】 山形県大江町
¥ 8400
ふるさと納税 伊那市 信州のりんご シナノスイート5キロ 信濃三兄弟の1つ(りんご・リンゴ・林檎)
¥ 8400
ふるさと納税 藤崎町 皮ごとバリッ!葉とらずサンふじ特A 約5kg(13〜20個入り)
¥ 8400
ふるさと納税 山形県 【2023年発送先行受付】訳ありサンふじりんご 約10kg 40~46玉
¥ 8400
ふるさと納税 青森県 つがる市 [訳あり] ぐんま名月【約5kg 12〜18玉入り】糖度15度以上の蜜入りりんご｜青森産 津軽 つがる リンゴ [0466]
¥ 8400
ふるさと納税 [訳あり] ぐんま名月【約5kg 12〜18玉入り】糖度15度以上の蜜入りりんご｜青森産 津軽 つがる リンゴ [0466] 青森県つがる市
¥ 8400
ふるさと納税 飯綱町 【訳あり】りんご シナノゴールド 約5kg 長野県産 光センサー選果 12〜20玉
¥ 8400
ふるさと納税 長野県 2023年10月より発送!甘さ抜群!香り良し!サクっと食感信州シナノスイート約5キロ
¥ 8400
落札価格8400円
346 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！