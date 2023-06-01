『ふるさと納税 青森県 青森市 りんご 「葉取らずふじ」 (蜜入判定) 約5kg (14〜20個) _A22【1111238】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 43分に出品され03月24日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

内容量／原産地

りんご「葉取らずふじ」 約5kg(14〜20個)(蜜入判定)

原産地:青森県



消費期限

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出荷日+9日



発送期日

2023-11-20〜2024-02-01 ※離島にはお届けできません。



配送

常温 別送



申込期日

2023-06-01〜2024-01-13



事業者

鹿内農園



申込条件

何度も申し込み可