『ふるさと納税 北海道 稚内市 ＜先行受付・受付中＞旬の時期にチルド冷蔵便でお届け!北海道産白子(真鱈)500g【1438918】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 01分に出品され03月08日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

お礼品の内容について

・北海道産マタラ白子[500g]

原産地:北海道稚内／製造地:北海道稚内／加工地:北海道稚内



原材料・成分

・真鱈白子



消費期限

消費期限:製造日から要冷蔵で7日間



発送期日

2024／01／15から順次発送 ※離島にはお届けできません。



配送

冷蔵 別送



申込期日

2023-09-11〜2023-12-31



事業者

三共岡部商店



申込条件

何度も申し込み可、オンライン決済限定