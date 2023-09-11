『ふるさと納税 北海道 稚内市 ＜先行受付・受付中＞旬の時期にチルド冷蔵便でお届け!北海道産白子(真鱈)500g【1438918】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 01分に出品され03月08日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
お礼品の内容について
・北海道産マタラ白子[500g]
原産地:北海道稚内／製造地:北海道稚内／加工地:北海道稚内
原材料・成分
・真鱈白子
消費期限
消費期限:製造日から要冷蔵で7日間
発送期日
2024／01／15から順次発送 ※離島にはお届けできません。
配送
冷蔵 別送
申込期日
2023-09-11〜2023-12-31
事業者
三共岡部商店
申込条件
何度も申し込み可、オンライン決済限定
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落札価格8400円
881 入札履歴
終了
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