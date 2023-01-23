『ふるさと納税 蔵王町 蔵王チーズ詰合せ[No.5800-0021]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 41分に出品され03月31日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送方法：冷蔵便

・賞味期限：裂けるチーズのみ60日、他は180日

・提供元：_蔵王町



お申し込み・配送・その他

・発送時期：ご入金確認から2週間〜1か月程度を目途(受付状況によって前後する可能性がございますのでご了承ください。)

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：離島

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度