『ふるさと納税 蔵王町 蔵王チーズ詰合せ[No.5800-0021]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 41分に出品され03月31日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送方法：冷蔵便
・賞味期限：裂けるチーズのみ60日、他は180日
・提供元：_蔵王町
お申し込み・配送・その他
・発送時期：ご入金確認から2週間〜1か月程度を目途(受付状況によって前後する可能性がございますのでご了承ください。)
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：離島
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度
ふるさと納税 中札内村 花畑牧場のフレッシュモッツァレラ1kg[P1-26B]
¥ 8400
ふるさと納税 上士幌町 北海道よつ葉 チーズの詰め合わせ
¥ 8400
ふるさと納税 中札内村 北海道・十勝産の生乳100% 花畑牧場のチーズ2種[P1-15B]
¥ 8400
ふるさと納税 中札内村 花畑牧場のメダルモッツァレラ1kg[P1-24B]
¥ 8400
ふるさと納税 安平町 高評価! ナチュラルチーズコンテスト受賞! 夢民舎ブランド はやきたチーズ詰合せセット
¥ 8400
ふるさと納税 佐賀県 嬉野市 【酪農家の手作り】世界銅賞受賞！BROWN CHEESE入り おすすめ チーズ 5種 セット【ナカシマファーム】 [NAJ010]
¥ 8400
ふるさと納税 佐賀県 嬉野市 【酪農家の手作り】世界銅賞受賞！白カビチーズ入り チーズ 4種 セット【ナカシマファーム】 [NAJ011]
¥ 8400
ボーアンドボン ロリーナ パルメザンチーズ 227g×12個 (軽減税率対象)
¥ 8379
【送料無料・メーカー/問屋直送品・代引不可】【チルド商品】伊藤ハム ベルキューブ クリーミープレーン 125g×10個入×(2ケース)
¥ 8376
【送料無料・メーカー/問屋直送品・代引不可】【チルド商品】伊藤ハム ベルキューブ イタリアンセレクト 125g×10個入×(2ケース)
¥ 8376
【送料無料・メーカー/問屋直送品・代引不可】【チルド商品】伊藤ハム ベルキューブ 人気のフレーバーセレクト 125g×10個入×(2ケース)
¥ 8376
【送料無料・メーカー/問屋直送品・代引不可】【2ケースセット】【チルド商品】伊藤ハム ベルキューブ 人気のフレーバーセレクト 125g×10個入×(2ケース)
¥ 8376
【送料無料・メーカー/問屋直送品・代引不可】【2ケースセット】【チルド商品】伊藤ハム ベルキューブ イタリアンセレクト 125g×10個入×(2ケース)
¥ 8376
三祐 スイス産 AOCエメンタールチーズ １ｋｇカット
¥ 8352
ゴーダ 4kg(不定量)【セミハードタイプチーズ/オランダ】
¥ 8316
クリームチーズ フルーツ ラム 約2kgホール［冷蔵］【3〜4営業日以内に出荷】【送料無料】
¥ 8316
中沢乳業 イル・ド・フランス カマンベール 125g ×10セット
¥ 8315
【チルド(冷蔵)商品】マリンフード かけるちーず 180g×20袋入×(2ケース)｜ 送料無料 チルド商品 チーズ 乳製品
¥ 8308
落札価格8400円
727 入札履歴
終了
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