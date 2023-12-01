『ふるさと納税 相良村 【12月〜発送】熊本県相良村産いちご「ゆうべに」250g×4P日野農園【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 22時 27分に出品され03月29日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：冷蔵便

・提供元：日野農園



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023-12-01〜2024-05-06

・申込受付期間：〜2024-04-30

・配達外のエリア：離島、北海道、沖縄県

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度