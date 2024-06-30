『ふるさと納税 尾花沢市 尾花沢すいか 6Lサイズ(約11kg)×1玉 令和6年産 2024年産 JA ja-su6xx1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 07時 48分に出品され03月29日 07時 48分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：通常

・提供元：ＪＡみちのく村山 尾花沢産地直売所



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2024-07-31〜2024-08-09

・申込受付期間：〜2024-06-30

・配達外のエリア：離島、沖縄県

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度