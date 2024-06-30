『ふるさと納税 尾花沢市 尾花沢すいか 6Lサイズ(約11kg)×1玉 令和6年産 2024年産 JA ja-su6xx1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 07時 48分に出品され03月29日 07時 48分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：ＪＡみちのく村山 尾花沢産地直売所
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2024-07-31〜2024-08-09
・申込受付期間：〜2024-06-30
・配達外のエリア：離島、沖縄県
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
ふるさと納税 島原市 【2024年5月より順次発送】大玉スイカ〜羅皇(ラオウ)〜(3Lサイズ)
¥ 8400
【全国送料無料】沖縄県産すいか 4玉(12.8kg以上)
¥ 8386
フルッタフルッタ お家で アサイー ボウル 冷凍 100g ミキサー 不要 簡単 アサイーボウル ミックス FRUTA FRUTA… (20
¥ 8635
冷凍フルーツ ハーダース IQFカットフルーツ マンゴーチャンク 300g×30袋入 マンゴー アップルマンゴー 冷凍 冷凍食品 フルーツ 果物 果実 デザート アイス
¥ 8618
＜冷凍フルーツ＞ハーダース IQFカットフルーツ ストロベリーダイス 500g×18袋 ストロベリー いちご イチゴ 苺 ダイス 冷凍 冷凍食品 フルーツ 果物 果実
¥ 8573
ラズベリー 冷凍 バラ 国産 1kg ラズベリー 果実 青森県産 フランボワーズ 木苺
¥ 8562
【KIMONO FRUITS】冷凍マンゴー（タイまたはベトナム産）10ｋｇ（1000ｇ×10）【消費税込み】 完熟マンゴー をダイスカットしています。
¥ 8540
フルッタフルッタ カシューフルーツパルプ フルッタ 10パック(4kg) 冷凍 FRUTA FRUTA
¥ 8477
フルッタフルッタ アセロラ フルーツパルプ 400g×10パック(4kg) FRUTA FRUTA
¥ 8477
フルッタフルッタ グラビオラ(グアナバナ)パルプ 400g×10パック(4kg) 冷凍 FRUTA FRUTA
¥ 8477
アスク カット・レモン 500ｇ（約35カット）×20Ｐ（Ｐ552円税別）トロピカルマリア 業務用 ヤヨイ
¥ 8346
冷凍いちご 紅ほっぺ いちご イチゴ 苺 冷凍イチゴ 冷凍苺 5kg 5キロ ヘタなし ヘタ 直送 国産 岡県産 静岡 静岡県 果物 日本産 フルーツ 冷凍フルーツ 取り寄せ
¥ 8330
トロピカルマリア イチゴ・カット 冷凍500ｇ×10袋(5kg)
¥ 8322
冷凍フルーツ 冷凍ランブータン（切れ目入り）500ｇx20袋（袋550円税別） 業務用 ヤヨイ
¥ 8316
【KIMONO FRUITS】訳あり B品 冷凍いちご 10kg（1000ｇ×10）（メキシコ産または、ペルー産）冷凍いちご 冷凍ストロベリー
¥ 8260
冷凍ハスカップ 2kg 北海道産 送料無料
¥ 8260
（冷凍）青森県産農薬・化学肥料不使用冷凍国産ブラックベリー果実（特別栽培）サイズ混合約3kg（500gx6)国産
¥ 8260
ドライ カシス お徳用 1kg
¥ 8635
落札価格8400円
523 入札履歴
終了
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