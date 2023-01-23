『ふるさと納税 5-72 枯露柿バラ詰め 1.2kg（35個前後） 山梨県南アルプス市【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 03時 47分に出品され04月17日 03時 47分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
一口サイズの枯露柿1.2kg入り（枯露柿が1袋におよそ35個前後入っています）。
柿の品種：平種無・勝平（※品種の指定はできません）
配送について
令和5年12月10日〜令和6年1月10日発送予定
令和5年12月中旬から令和6年1月中旬頃まで順次発送（期間は天候等により前後する場合がございます）。
タイプ：【常温】
ズプリーム (ZuPreem) フルーツブレンド S セキセイ・パラキート 4.54キログラム (x 1)
¥ 8276
お歳暮 柿 富有柿 九度山 和歌山産 ３Ｌまたは４Ｌサイズ 大玉 特秀品 糖度16度以上 約7.5kg
¥ 8260
長野・南信州産 ”市田柿” L〜3L 約3kg【予約 12月中旬以降】 送料無料
¥ 8260
2024年11月分予約 和歌山 九度山産 富有柿 大玉 秀品 約7.5kg 2L〜3L 24〜28個 S10
¥ 8260
いちえ水３ マミーウォーター1000ml
¥ 8627
いちごトレー専用フタSTR-R (深）6H/1000枚入（LCP-4）
¥ 8624
いちご 紅ほっぺ 完熟 約840g 特選 贈答用2パック入箱 産地直送 送料無料 果物 フルーツ ギフト
¥ 8477
いちご 紅ほっぺ と あきひめ いちご詰め合わせ 2パック入り 約840g 静岡県久能産 産地直送 送料無料 果物 フルーツ
¥ 8477
特選 完熟いちご 章姫 あきひめ 贈答用2パック入り箱 約840g 産地直送 送料無料 フルーツ ギフト
¥ 8477
ふるさと納税 千葉県 四街道市 いちご トチオトメ 約1kg 本州限定 ／ 中村農園 ／ とちおとめ 苺 イチゴ 完熟 朝採り
¥ 8400
ふるさと納税 出水市 ギフト用イチゴ 約1.4kg!濃い甘み、爽やかな酸味 鹿児島県産さがほのか
¥ 8400
ふるさと納税 【 2024年1月上旬発送開始】完熟！ やよいひめ 約280g×2P・とちおとめ 約280g×2P 食べ比べ [BC008sa] 茨城県桜川市
¥ 8400
ふるさと納税 埼玉県 羽生市 100個限定 あまりん 250ｇ 2パック いちご 苺 ストロベリー ご当地 果物 くだもの フルーツ デザート 食品 冷蔵 埼玉県 羽生市
¥ 8400
ふるさと納税 大粒スカイベリー 白いちごミルキーベリー 食べ比べセット《12月下旬より順次発送》｜いちご 苺 フルーツ 果物 産地直送 [0393] 栃木県矢板市
¥ 8400
ふるさと納税 三豊市 【年内発送】女峰いちご 約1kg
¥ 8400
ふるさと納税 相良村 【12月〜発送】熊本県相良村産いちご「ゆうべに」250g×4P日野農園
¥ 8400
ふるさと納税 三豊市 【年内発送】香川県オリジナルいちご「さぬきひめ」約1kg
¥ 8400
ふるさと納税 福岡県 川崎町 【福岡県産あまおう】 グランデ等級 270ｇ×6Ｐ（2月〜4月上旬頃発送予定） 2TB6
¥ 8400
落札価格8400円
627 入札履歴
終了
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