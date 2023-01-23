『ふるさと納税 5-72 枯露柿バラ詰め 1.2kg（35個前後） 山梨県南アルプス市【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 03時 47分に出品され04月17日 03時 47分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

一口サイズの枯露柿1.2kg入り（枯露柿が1袋におよそ35個前後入っています）。

柿の品種：平種無・勝平（※品種の指定はできません）



配送について

令和5年12月10日〜令和6年1月10日発送予定

令和5年12月中旬から令和6年1月中旬頃まで順次発送（期間は天候等により前後する場合がございます）。



タイプ：【常温】