『ふるさと納税 気仙沼市 訳あり サーモン 切り落とし おさしみ用 1kg 125gx8p [足利本店 20562936]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 20時 28分に出品され03月04日 20時 28分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送方法：冷凍便
・事業者名：株式会社足利本店
・提供元：気仙沼市
お申し込み・配送・その他
・発送時期：決済確認から1〜2ヶ月程度 ※年末年始など申込が集中した場合は、プラス1〜2ヶ月お待たせすることがございます。 ※クール便配送不可の一部離島や地域には発送ができかねますので予めご了承ください。
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
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落札価格8400円
305 入札履歴
終了
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