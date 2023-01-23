『ふるさと納税 鹿児島県 垂水市 A1-22455／芋焼酎 飲み比べセット 5合瓶 4種5本セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 14時 10分に出品され03月09日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

芋焼酎 飲み比べ5合瓶 4種5本セット［アルコール分］25度

・焼酎財宝[芋]900ml×2本

・焼酎黒財宝[芋]900ml×1本

・焼酎日々是[芋]900ml×1本

・焼酎財宝スペシャル[芋]900ml×1本



発送期日

原則、寄附翌月末までに発送。



配送

常温 時間指定 別送



申込期日

通年でお申込みいただけます。



事業者

株式会社 財宝



申込条件

何度も申し込み可、オンライン決済限定