『ふるさと納税 日南市 豚肉(3種)&鶏肉(1種)セット(合計3.54kg)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 00時 17分に出品され04月21日 00時 17分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送方法：クール便(冷凍)
・提供元：株式会社 黒潮ポーク
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申込みから1ヶ月程度で順次出荷予定
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：離島
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2週間程度
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落札価格8400円
72 入札履歴
終了
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