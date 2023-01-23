『ふるさと納税 日南市 豚肉(3種)&鶏肉(1種)セット(合計3.54kg)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 00時 17分に出品され04月21日 00時 17分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 お礼品詳細

・配送方法：クール便(冷凍)

・提供元：株式会社 黒潮ポーク



お申し込み・配送・その他

・発送時期：お申込みから1ヶ月程度で順次出荷予定

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：離島

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2週間程度