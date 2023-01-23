『ふるさと納税 登米市 国産牛もつ鍋750g(250g×3P/6人分)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 22時 03分に出品され03月12日 22時 03分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送方法：クール便(冷凍)
・提供元：株式会社佐利
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申し込み後2〜3週間程度で順次発送予定
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：離島
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から１ヵ月程度
ふるさと納税 大野城市 博多味噌もつ鍋 10人前セット
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ふるさと納税 小牧市 名古屋コーチン鍋セット&名古屋コーチン1羽分セット[001T01]
¥ 8400
ふるさと納税 大野城市 【もつ鍋一藤】 国産黒毛和牛肉のもつ鍋味噌(2〜3人前・濃縮スープ)
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カジュアルしゃぶしゃぶセット KINTAN キンタン Kintan
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ふるさと納税 東峰村 【復興支援】東峰村 博多華味鳥 水たきセット
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ふるさと納税 福智町 博多若杉 【訳あり】牛もつ鍋10人前(2人前×5セット)
¥ 8400
ふるさと納税 北海道 弟子屈町 1954. 海鮮味噌鍋 2人前 豪華 具だくさん 7種 具沢山 カキ 牡蠣 海老 つみれ えび エビ ホタテ ほたて 帆立 鮭 シャケ しゃけ …
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ふるさと納税 山形県 飯豊町 米沢牛入り芋煮とおみ漬けのセット（2〜3人前）
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ふるさと納税 上毛町 ぶどうの樹のもつ鍋 てっちゃん風 国産牛ロース付き【2〜4人前】
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鍋セット IH 両手鍋 20cm/片手鍋 18cm フッ素加工 軽量 /川越達也 鍋 なべ 味噌汁 一人暮らしセット 軽い 調理器具 キッチンツー
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落札価格8400円
867 入札履歴
終了
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