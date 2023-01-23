『ふるさと納税 a12-174 【サッポロビール】 ゴールドスター 350ml×24本 ビール 缶ビール 第3のビール ビールテイスト エビスビールのホップ.. 静岡県焼津市【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 19時 16分に出品され04月04日 19時 16分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
サッポロゴールドスター350ml：1ケース（24本）
【関連キーワード】
サッポロ ゴールドスター サッポロビール sapporo お酒 焼津 350ml×24本 1箱
配送について
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タイプ：【常温】
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落札価格8400円
971 入札履歴
終了
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