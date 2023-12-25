『ふるさと納税 二本松市 福島県二本松市産 黒毛和牛ローストビーフ計450g ソース付【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 00時 17分に出品され03月03日 00時 17分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：冷凍便

・提供元：コーシン



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023-12-25より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。

・申込受付期間：〜2025-01-31

・配達外のエリア：離島

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度