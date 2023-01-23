『ふるさと納税 川南町 宮崎名物!やわらか若鶏炭火焼 11袋セット 計1.65kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 13時 26分に出品され03月20日 13時 26分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・配送種別：冷凍便

・提供元：黒木食鳥



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