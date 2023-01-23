『ワイン シャトー・ダルマイヤック 2015 750ml A.O.C.ポイヤック フランス 赤ワイン wine【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 12時 16分に出品され04月01日 12時 16分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シャトー・ダルマイヤック Chateau dArmailhac



ブドウ品種 : カベルネ・ソーヴィニヨン 50%/メルロー 25%/カベルネ・フラン 23%/プティ・ヴェルドー 2%



ワインのタイプ : 赤（フルボディ）



生産年 : 2015年



生産地 : フランス ボルドー



生産者 : Mis en Bouteille au Chateauシャトー元詰



内容量 : 750ｍｌ





※発送時期により予告なく内容及びヴィンテージが異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。