『ふるさと納税 豊前市 1月発送 いちご【あまおう】 福岡県豊前市産 270g以上×4パック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 04時 21分に出品され04月08日 04時 21分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送方法：クール便(冷蔵)
・提供元：内藤農園
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2024-01-01〜2024-01-31
・申込受付期間：2023-08-01〜2024-01-20
・配達外のエリア：離島、北海道、沖縄県
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
紅白いちごセット バスケット入り いちご 白いちご （クール便）
¥ 8316
ももいちご 特大サイズ（２０〜２４粒入り）
¥ 8309
【送料無料】【まとめ買い】6月〜11月発送 良食味の新しい夏秋イチゴ 無選別 規格外 全サイズ混合 バラ詰め 3kg 秋田県産 なつあかり ご自宅用 ジャム・ソース用
¥ 8293
【予約販売】福岡産 あまおう苺 デラックス 8パック（ギフト いちご イチゴ 苺 御歳暮 御祝）
¥ 8260
熊本県 ”ゆうべにいちご（熊紅いちご）” 秀品 2パック入り（1パック 7〜13粒 約250g）×《5箱》【予約 12月以降】 送料無料
¥ 8260
佐賀 ”いちごさん” ちょっと訳あり 約250g×4パック×《5箱》 大きさおまかせ【予約 12月以降】 送料無料
¥ 8260
いちご 静岡県 ”苺屋山崎 レッド山崎” 秀品 4pc（1pcあたり7〜15粒前後 約250g）×《2箱》【予約 12月下旬以降】 送料無料
¥ 8260
いちご 静岡県 ”苺屋山崎 ももかベリー” 秀品 4pc（1pcあたり7〜9粒前後 約250g）×《2箱》【予約 1月下旬以降】 送料無料
¥ 8260
いちご さくらももいちご イチゴ 苺 20粒 化粧箱入り 送料無料 12〜4月にお届け
¥ 8260
徳島県佐那河内産 ”さくらももいちご” 超大粒20粒 化粧箱【予約 12月以降】 送料無料
¥ 8260
1月〜2月分予約 減農薬 愛媛産 黒 いちご 真紅の美鈴 400g 12〜18粒 化粧箱入 苺 イチゴ 産地直送
¥ 8260
加藤美蜂園 はちみつブルーベリー 650g瓶×6本入×(2ケース)｜ 送料無料
¥ 8629
加藤美蜂園 はちみつブルーベリー 650g瓶×6本入×(2ケース)｜ 送料無料
¥ 8629
ふるさと納税 佐世保市 冷凍ブルーベリー「あいあいの雫」約300g×4
¥ 8400
ふるさと納税 (03740)無農薬無化学肥料栽培 鳴子・中山平温泉産ブルーベリー1600g 宮城県大崎市
¥ 8400
ふるさと納税 急速冷凍！栽培期間中無農薬ブルーベリー1.2kg[E4005a] 福岡県福津市
¥ 8400
ふるさと納税 福津市 急速冷凍ブルーベリー1.2kg[E4005a]
¥ 8400
紀州南高梅 青梅 訳あり 梅酒用 キズあり 2L 10kg【令和5年/6月初旬〜6月中旬頃お届け】
¥ 8631
落札価格8400円
657 入札履歴
終了
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