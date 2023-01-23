『【HORUS WATCH STRAPS】ホルス Apple watch バンド カモフラージュ柄 迷彩 42mm 44mm アップルウォッチ メンズ アクセサリー 腕時計 ウォッチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 54分に出品され03月09日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マイアミ発のウォッチストラップブランド『HORUS STRAPS』のApple watch バンドです。
Apple watch シリーズ１，２，３，４，５，６に対応し、それぞれ42mm & 44mm 幅に対応しています。
ストラップは直接フィットしアダプター等は必要ありません。
対応機種：Apple Watch Series 1
Apple Watch Series 2
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 6
素材：ラバー
サイズ：42mm/44mm
・注意事項：お客様のモニターー環境によって、実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
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落札価格8400円
948 入札履歴
終了
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