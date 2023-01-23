『【HORUS WATCH STRAPS】ホルス Apple watch バンド カモフラージュ柄 迷彩 42mm 44mm アップルウォッチ メンズ アクセサリー 腕時計 ウォッチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 54分に出品され03月09日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マイアミ発のウォッチストラップブランド『HORUS STRAPS』のApple watch バンドです。



Apple watch シリーズ１，２，３，４，５，６に対応し、それぞれ42mm & 44mm 幅に対応しています。



ストラップは直接フィットしアダプター等は必要ありません。







対応機種：Apple Watch Series 1



Apple Watch Series 2



Apple Watch Series 3



Apple Watch Series 4



Apple Watch Series 5



Apple Watch Series 6



素材：ラバー

サイズ：42mm/44mm



・注意事項：お客様のモニターー環境によって、実際の商品と色合いが異なる場合がございます。

