『OAKLEY オークリー OO9245-62DATE 伊達クリア FROGSKINS フロッグスキン 009245-6254 ASIAN FIT ポリッシュドブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 21時 42分に出品され03月27日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 OAKLEY オークリー サングラス

FROGSKINS フロッグスキン



フレームカラー ポリッシュドブラック

レンズカラー：伊達クリア UVカット

※国産プラスチックレンズで加工の為 ロゴはありません

フレーム全長 142mm 縦 48mm

オークリー専用ソフトケース・保証書・説明書が付属