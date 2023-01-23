『AQUALUNG(アクアラング) RK3 フィン スプリングストラップ 標準装備 [ダイビングフィン]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 51分に出品され03月05日 04時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ダイビング器材の老舗メーカー[AQUA LUNG(アクアラング)]のスプリング ストラップを標準装備した「RK3 FIN」。



ダイバーから蹴り易いと高い評価を得ている短く取り回しの良いフィン。

ブーツポケットは大きくドライスーツにも対応！

さらに着脱に優れたスプリングストラップを標準で装備という機能性の高さ！



【特徴】

・北米で初期から売られているベント付きフィン、プロダイバーからも高い人気

・TPE素材で弾力に優れ、コンパクト、過酷な環境に耐え得る頑丈さ

・かじかんだり厚いグローブをした手でも着脱がし易いフットポケット



【サイズ】

Sサイズ：全長 48.5cm / ブレード幅 23cm / 重量(左右) 2.1kg / ブーツ目安 22〜24cm

Mサイズ：全長 48.5cm / ブレード幅 23cm / 重量(左右) 2.1kg / ブーツ目安 24〜26cm

Lサイズ：全長 54.5cm / ブレード幅 24cm / 重量(左右) 2.5kg / ブーツ目安 26〜28cm

XLサイズ：全長 57cm / ブレード幅 24cm / 重量(左右) 2.55kg / ブーツ目安 28cm〜

