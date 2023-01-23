『AQUALUNG(アクアラング) RK3 フィン スプリングストラップ 標準装備 [ダイビングフィン]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 51分に出品され03月05日 04時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダイビング器材の老舗メーカー[AQUA LUNG(アクアラング)]のスプリング ストラップを標準装備した「RK3 FIN」。
ダイバーから蹴り易いと高い評価を得ている短く取り回しの良いフィン。
ブーツポケットは大きくドライスーツにも対応！
さらに着脱に優れたスプリングストラップを標準で装備という機能性の高さ！
【特徴】
・北米で初期から売られているベント付きフィン、プロダイバーからも高い人気
・TPE素材で弾力に優れ、コンパクト、過酷な環境に耐え得る頑丈さ
・かじかんだり厚いグローブをした手でも着脱がし易いフットポケット
【サイズ】
Sサイズ：全長 48.5cm / ブレード幅 23cm / 重量(左右) 2.1kg / ブーツ目安 22〜24cm
Mサイズ：全長 48.5cm / ブレード幅 23cm / 重量(左右) 2.1kg / ブーツ目安 24〜26cm
Lサイズ：全長 54.5cm / ブレード幅 24cm / 重量(左右) 2.5kg / ブーツ目安 26〜28cm
XLサイズ：全長 57cm / ブレード幅 24cm / 重量(左右) 2.55kg / ブーツ目安 28cm〜
GULL（ガル） GW-6663A/GW-6665A 2.5mm ジャージ ロングパンツ 2.5mm LONG PANTS メンズ レディース
¥ 8400
SEAC Team Fins Green， 5.5-6.5並行輸入品
¥ 8400
ふるさと納税 A132-2 シリカクリン抗菌消臭立体マスク（Mサイズ）2個 岐阜県羽島市
¥ 8400
SEAC unisex adult Neoprene Water Booties Socks， Black， XX-Small US
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SEAC Anatomic， Neoprene Socks， Thermal Sock for Apnea and Diving with Scuba Diving Fins ， Black， Medium
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Nash Hydroslide Vinyl Dipped Ski Belt， X-Large
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SEAC Anatomic Camo Gloves， 3.5mm Neoprene Diving Glove for Apnea Underwater Fishing in Camouflage Colour並行輸入品
¥ 8400
GULL(ガル) GF-2472 エムデンカラー サンシャインブルー/Lサイズ 素足タイプ ラバーフィン
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ウエイト 日光社 鉛 ウエイト10? (1?×10ヶ) うえいと おもり 錘 オモリ
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SPEAR SEALS (スピアシールズ) グラスファイバー 手銛 4点セット (銛先 収納バッグ スリングラバー付き) 2ピース 170c
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¥ 8394
GULL ガル GSブーツII ウィメンズ ブラック GA-5644 ダイビング ブーツ ブラック/23.0
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スピアフィッシング Ultimate Dive エンド/キャップ シャフト (カーボン/ポール / 90cm) 手銛/銛/モリ/魚突き/軽量/スピアフィッシング
¥ 8393
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ORSENプレミアムスイミングゴーグル防カビ100％UV保護大人男性用の女性の女性の十代の子供たち (ブラック-4)
¥ 8393
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APLOS AP70 ダイビングライト 6000ルーメン ビデオライト 135度ワイドビーム角 水中懐中電灯 UV/赤色光など 5つ点灯モード
¥ 8392
フルスーツ ウェットスーツ 水着 メンズ 5ミリスキン 長袖 防寒保温 日焼け防止 サーフィン バックジップ
¥ 8392
落札価格8400円
673 入札履歴
終了
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