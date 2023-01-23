AQUALUNG(アクアラング)　RK3 HD フィン スプリングストラップ 標準装備 [ダイビングフィン]【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

ダイビング器材の老舗メーカー[AQUA LUNG(アクアラング)]のスプリング ストラップを標準装備した「RK3 HD FIN」。

RK3の上位モデルに当たるRK3 HD フィンは、スタンダードなRK3に比べ高密度素材を使用し、より硬度を高め、より重く作られたフィンとなっています。

ドライスーツでのダイビングに理想的なフィンです。



ダイバーから蹴り易いと高い評価を得ている短く取り回しの良いフィン。

さらに着脱に優れたスプリングストラップを標準で装備という機能性の高さ！



【特徴】

・北米で初期から売られているベント付きフィン、プロダイバーからも高い人気

・TPE素材で弾力に優れ、コンパクト、過酷な環境に耐え得る頑丈さ

・かじかんだり厚いグローブをした手でも着脱がし易いフットポケット

・アップストローク時の水への抵抗を減らし、ダウンストローク時の推進力を増大させるようデザインされた角度ベント付きブレード



【サイズ】

Mサイズ：全長 48.5cm / ブレード幅 23cm / 重量(左右) 2.2kg / ブーツ目安 24〜26cm

Lサイズ：全長 54.5cm / ブレード幅 24cm / 重量(左右) 2.8kg / ブーツ目安 26〜28cm

XLサイズ：全長 57cm / ブレード幅 24cm / 重量(左右) 2.88kg / ブーツ目安 28cm〜

