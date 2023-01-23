『ふるさと納税 群馬県 館林市 chione プリムラ フェイス保湿ローション【1401624】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 19分に出品され03月17日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
お礼品の内容について
・chione プリムラ フェイス保湿ローション[200mL]
製造地:群馬県館林市／加工地:群馬県館林市
原材料・成分
水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ヒアルロン酸Na、セラミドNP、加水分解ローヤルゼリータンパク、ナイアシンアミド、フラーレン、セイヨウオオバコ種子エキス、(アスコルビル／トコフェリル)リン酸K、グリチルリチン酸2K、フィトステロールズ、ポリアクリル酸Na、ステアロイルグルタミン酸Na、水添レシチン、12-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、PVP、キサンタンガム
消費期限
使用期限:製造日から3年
発送期日
2023-08-23より順次発送 ※2023-08-23以降はお申し込み後1〜2週間程度で順次発送予定 ※離島にはお届けできません。
配送
常温 別送
申込期日
通年
事業者
株式会社ヴァージニア（館林市）
申込条件
何度も申し込み可
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¥ 8400
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落札価格8400円
417 入札履歴
終了
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