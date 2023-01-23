『ふるさと納税 群馬県 館林市 chione プリムラ フェイス保湿ローション【1401624】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 19分に出品され03月17日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 容量

お礼品の内容について

・chione プリムラ フェイス保湿ローション[200mL]

製造地:群馬県館林市／加工地:群馬県館林市



原材料・成分

水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ヒアルロン酸Na、セラミドNP、加水分解ローヤルゼリータンパク、ナイアシンアミド、フラーレン、セイヨウオオバコ種子エキス、(アスコルビル／トコフェリル)リン酸K、グリチルリチン酸2K、フィトステロールズ、ポリアクリル酸Na、ステアロイルグルタミン酸Na、水添レシチン、12-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、PVP、キサンタンガム



消費期限

使用期限:製造日から3年



発送期日

2023-08-23より順次発送 ※2023-08-23以降はお申し込み後1〜2週間程度で順次発送予定 ※離島にはお届けできません。



配送

常温 別送



申込期日

通年



事業者

株式会社ヴァージニア（館林市）



申込条件

何度も申し込み可