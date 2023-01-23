『ふるさと納税 【ふるさと納税限定】プリエクラ トライアル（7日間）×3セット スギ薬局プライベートブランド // スギ薬局 スギ薬局ブランド.. 愛知県大府市【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 42分に出品され03月17日 11時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

プリエクラ ローション（化粧水）：30ml

プリエクラ エマルジョン（乳液）：20ml



配送について

2週間以内に発送します。



タイプ：【常温】