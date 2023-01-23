『ふるさと納税 奈良県 橿原市 やまとコスメ 洗顔・美容セット(洗顔石けん(仏様)×1、美容液(仏様)×1、マスク×3枚)≪完全な非動物性成分で設計しているビーガ…【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 09分に出品され03月29日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

セット内容

洗顔石けん(仏様)60g×1コ

美容液(仏様)80ml×1コ

マスク(1枚入)×3枚



成分〈全成分〉

【洗顔石けん】

カリ含有石ケン素地、ナタネ油、ソルビトール、カキ葉、グリセリン、ヤシ油脂肪酸、ベントナイト、コカミドプロピルベタイン、水、カキ葉エキス、ハス根エキス、コメエキス、カキタンニン、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na、BG

【美容液】

水、グリセリン、イソペンチルジオール、ユズ果皮油、カキ葉エキス、ハス根エキス、BG、グリチルリチン酸2K、PCA-Na、α-グルカン、グルコシルセラミド、ジグリセリン、キサンタンガム、フェノキシエタノール

【マスク】

水、PG、グリセリン、ペンチレングリコール、コメ発酵液、カキ葉エキス、ハス根エキス、ユズ果皮油、アスコルビルグルコシド、カミツレ花エキス、グリチルリチン酸2K、ヒアルロン酸Na、メマツヨイグサ種子エキス、AMPD、BG、PEG-50水添ヒマシ油、加水分解水添デンプン、キサンタンガム、グルコシルトレハロース、ベタイン、プロパンジオール、ポリアクリル酸Na、リン酸2Na、EDTA-2Na、フェノキシエタノール





発送期日

30日以内に発送予定になります。



配送

常温 別送



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