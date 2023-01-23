『ふるさと納税 茨城県 神栖市 マウスウォッシュ メイクアニューハビット (ノンアルコール) 975ml×5個セット 合計4，875ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 13時 57分に出品され04月08日 13時 57分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
975ml×5個
発送期日
決済から30営業日を目安に発送予定
年末年始は決済確認後、60日以内を目安に発送予定
※発送状況により多少前後する場合がございますので、予めご了承ください。
配送
常温 時間指定 別送
申込期日
通年
事業者
NSファーファ・ジャパン株式会社
申込条件
何度も申し込み可
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落札価格8400円
586 入札履歴
終了
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