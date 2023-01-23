『ふるさと納税 鹿児島県 鹿児島市 火山灰石鹸ホワイトバルーン（白桜）・かごしま火山灰シラス 茶しぶ取り K099-001【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 54分に出品され03月30日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 容量

火山灰石鹸（白桜） 80g

シラス茶しぶ取り 70g



【原材料名】

＜火山灰石鹸ホワイトバルーン（白桜）＞

水、グリセリン、ソルビートル、ステアリン酸、パルミチン酸、火山灰シラスBG、ミリスチン酸、ラウジン酸、水酸化K、水酸化Na



【保存方法】

常温



発送期日

決済から30日前後で発送



配送

常温 のし 時間指定 別送



事業者

有限会社タカハラ



申込条件

何度も申し込み可