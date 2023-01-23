『ふるさと納税 愛媛県 新居浜市 目元に潤いを 【合計120セット】 ぷ・る・ぷ・る アイシートマスク 2×30枚入り×4袋 フェイスパック シートマスク 国産 無香…【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 51分に出品され03月20日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

2×30枚入 4袋（合計120セット）



消費期限

使用期限： 通常3年



発送期日

通常、決済から3週間程度で発送



配送

常温 別送



申込期日

通年



申込条件

何度も申し込み可