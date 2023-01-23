『リスタートアイ restart eye オマケ付き 年齢の出やすい目元に集中アプローチできる美顔器 目のまわりの筋肉を刺激して若々しい印象に 目元 口元 デコルテも【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 12時 09分に出品され03月31日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リスタートアイ restart eye
年齢の出やすい目元に集中アプローチできる美顔器
目のまわりの筋肉にアプローチして若々しい印象に
目元プロデューサー 垣内綾子さん監修
目元 口元 デコルテも スッキリフェイス！
振動+温感モードは振動しながら
じんわりあたたかくなり目元ケア
EMSモードは目元の筋肉にもやさしく刺激
微弱な電流で肌を引き締めます
リスタートアイ
年齢の出やすい目元に集中アプローチできる美顔器
目のまわりの筋肉にアプローチして若々しい印象に！
目元プロデューサーとして活躍する垣内綾子さん監修。
老け顔に見える原因の一つは目元の印象によります。
そのため、「眼輪筋」にアプローチして老け見え対策を。
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¥ 8400
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落札価格8400円
545 入札履歴
終了
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