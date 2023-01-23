『リスタートアイ restart eye オマケ付き 年齢の出やすい目元に集中アプローチできる美顔器 目のまわりの筋肉を刺激して若々しい印象に 目元 口元 デコルテも【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 12時 09分に出品され03月31日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リスタートアイ restart eye

年齢の出やすい目元に集中アプローチできる美顔器

目のまわりの筋肉にアプローチして若々しい印象に

目元プロデューサー 垣内綾子さん監修

目元 口元 デコルテも スッキリフェイス！



振動+温感モードは振動しながら

じんわりあたたかくなり目元ケア

EMSモードは目元の筋肉にもやさしく刺激

微弱な電流で肌を引き締めます

リスタートアイ



年齢の出やすい目元に集中アプローチできる美顔器

目のまわりの筋肉にアプローチして若々しい印象に！

目元プロデューサーとして活躍する垣内綾子さん監修。

老け顔に見える原因の一つは目元の印象によります。

そのため、「眼輪筋」にアプローチして老け見え対策を。