『ふるさと納税 東京都 墨田区 石鹸 LEAF＆BOTANICS A セット 3種 松山油脂 美容 固形石鹸 液体石鹸 石けん マザーソープ ハンドソープ ハンドクリーム ボタニク…【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 04分に出品され03月15日 18時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 容量

・マザーソープ（ラベンダー）90g×1

・ハンドソープ（ラベンダー）250ml×1

・ハンドクリーム（ラベンダー）65g×1



発送期日





配送

常温 別送



事業者

松山油脂株式会社



申込条件

何度も申し込み可