『リスタートアイ 垣内綾子 プロデュース 目元 美顔器 アイケア EMS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 41分に出品され03月21日 20時 41分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 眼輪筋に集中アプローチ！

サロン施術で行う４つの機能を一台に

目元のスペシャリスト垣内綾子さんプロデュース！

年齢を感じやすい目元を集中ケアできる美顔器



【サイズ(約)】

幅55×高さ154×奥行30mm

【重量(約)】

55g

【セット内容】

本体、充電用USBケーブル、充電用ACアダプター、取扱説明書

【定格時間】

最大30分

【原産国】

中国