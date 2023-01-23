『箱なし【エルメス】ナイルの庭 (箱なし) EDT・SP 100ml (並行輸入品)訳あり品 箱なし 安い ユニッセックス 香水【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 16分に出品され03月22日 12時 16分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※本品は、「箱なし品」になります。
香調は豊かな緑の大気とエキゾチックな情感のフルーティ・グリーン・ウッディ。グリーンマンゴーやロータスフラワーがナイルなテイストを肌に感じさせるトップから、イグサ、シカモアウッド、カラムス（柑橘香のハーブ）などが、さらに見晴るかすナイルの平原を想起させるようなミドルへ。ラストはインセンスやシクラメンウッドが温かいナイルの夕暮れを感じさせるアロマティックな情感の香りを広げます。「箱なし」とは、仕入れ先に入荷してきた商品の中には、配送時のトラブル等で箱がつぶれていたり、傷がついていたりして正常品として販売できない商品があります。そういった商品を箱を除いて格安にて販売しています。新品・未使用、商品本体は正常品と一緒です。
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落札価格8400円
812 入札履歴
終了
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