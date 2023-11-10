『ふるさと納税 北九州市 手洗いせっけんバブルガードつめかえ9個セット(シャボン玉石けん)(北九州市)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 10時 58分に出品され04月07日 10時 58分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 お礼品詳細

・配送種別：通常

・提供元：株式会社シャボン玉本舗（北九州市）



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023-11-10より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度