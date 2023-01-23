『サンタ・マリア・ノヴェッラ SANTA MARIA NOVELLA アックア・デッラ・レジーナ EDC 50ml [880013]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 05時 45分に出品され03月16日 05時 45分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ ブランド ] サンタ マリア ノヴェッラ Santa Maria Novella ( サンタマリアノヴェッラ )
[ 用途／種別 ] フレグランスユニセックス 香水
[ 分類 ] 海外正規品（並行輸入品）
[ 原産国 ] イタリア
[ 商品区分 ] 化粧品
[ 外装サイズ ]
横幅6.3cm x 高さ8.9cm x 奥行3.7cm
[ 商品説明 ]
オーデコロン
・16世紀、カテリーナ・ディ・メディチがフランスのアンリ2世へ嫁いだ時に、特別に調合されたフレグランス
・フレッシュなシトラスやフローラルが上品に香ります
香調：ヘスペリデート（柑橘系）
トップノート：イタリアンシトラスフルーツ、ネロリ、プチグレン
ミドルノート：ネロリ、ローズマリー、クローブ、ラベンダー
ベースノート：パチュリ、ムスク
[ 注意事項 ]
複数のパッケージがあり、予告なく変更される場合もございます。その際のパッケージのご指定はお受けしておりません。
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落札価格8400円
748 入札履歴
終了
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