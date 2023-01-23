『サンタ・マリア・ノヴェッラ SANTA MARIA NOVELLA アックア・デッラ・レジーナ EDC 50ml [880013]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 05時 45分に出品され03月16日 05時 45分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ ブランド ] サンタ マリア ノヴェッラ Santa Maria Novella ( サンタマリアノヴェッラ )



[ 用途／種別 ] フレグランスユニセックス 香水



[ 分類 ] 海外正規品（並行輸入品）



[ 原産国 ] イタリア



[ 商品区分 ] 化粧品



[ 外装サイズ ]

横幅6.3cm x 高さ8.9cm x 奥行3.7cm



[ 商品説明 ]

オーデコロン



・16世紀、カテリーナ・ディ・メディチがフランスのアンリ2世へ嫁いだ時に、特別に調合されたフレグランス

・フレッシュなシトラスやフローラルが上品に香ります



香調：ヘスペリデート（柑橘系）

トップノート：イタリアンシトラスフルーツ、ネロリ、プチグレン

ミドルノート：ネロリ、ローズマリー、クローブ、ラベンダー

ベースノート：パチュリ、ムスク



[ 注意事項 ]

複数のパッケージがあり、予告なく変更される場合もございます。その際のパッケージのご指定はお受けしておりません。