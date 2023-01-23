テラコッタ鉢 ウィッチフォード Whichford Armscote Bee Pot wf-1649 ｜資材04-PA【新年の贈り物】

商品情報

[ウィッチフォード Armscote Bee Pot]

蜂（Armscote Bee Pot）柄があしらわれたポットです。



実測サイズ：直径 約21.5(18)cm、高さ 約20(19)cm ※カッコ内は内寸

重さ：約2kg

素材：陶磁器（陶土）

お届け時期：随時お届け



[ご注意]

・ハンドメイド品につき、実測サイズの差異や、形状、質感、模様の入り方など個体差がございます。

・焼成時に生じたと思われる、色むら、小さなヒビ、かすれなどがある場合がございます。

・製作者の意向により、デザインの個体差やグリーンタグの有無などがある場合がございます。

・サイズ表記は無作為で選んだ商品の実測値を記載していますが、誤差が生じる場合がございます。

以上、商品特性として、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。最適